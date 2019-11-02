Son Dakika Haberleri: İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Son Dakika Güncel İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

İşçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu Eskişehir Toptancılar İş Merkezi (ESTİM) kavşağında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Atakan Y. yönetimindeki 26 S 0958 plakalı minibüs, Abdullah İ. yönetimindeki 11 TC 943 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:05 Kaynak: DHA
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