Son Dakika Haberleri: İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı
Son Dakika Güncel İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı

7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servis minibüsü, yön tabelasının direğine çarptı.

İşçi servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servis minibüsü, yön tabelasının direğine çarptı. Kazada, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Dr. Mustafa Bey Meydanı alt geçidinde meydana geldi. Şehir merkezi yönüne giden Ahmet Kar yönetimindeki fabrika işçilerini taşıyan 46 S 0771 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yön tabelasının direğine çarptı. Kazada sürücü Ahmet Kar ile araçtaki 9 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Ahmet Kar, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 08:01 Kaynak: DHA
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