İşçi servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

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Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti

Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu

Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı