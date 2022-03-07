İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

07.03.2022 14:29
İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)

ŞAMPİYONA İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAREskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu.

ŞAMPİYONA İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Afyonkarahisar'daki tekvando şampiyonasına gittikleri belirtilen tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan olduğu tespit edildi. Cenazeler, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Kazada yaralanan tekvandocu Talha Görkem Sarı'nın ise Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.


İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2)
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Hüseyin Kaplan, Karahisar, Eskişehir, Seyitgazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçi servis otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) - Son Dakika
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