İşçi servis otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde yolcu minibüsü ile işçi servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde İzmir - Çanakkale Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönüne gitmekten olan sürücü İ.M. yönetimindeki 35 MRD 47 plakalı yolcu minibüsü ile aynı yönde seyreden M.B idaresindeki 35 S 95437 plakalı işçi servis otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple Maltepe Kavşağında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü İ.M ve minibüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR