İşçi servis şoförü alkollü çıktı - Son Dakika
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İşçi servis şoförü alkollü çıktı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yaptıkları denetimde işçi servisi taşıyan bir servis aracının şoförü alkollü çıktı.

İşçi servis şoförü alkollü çıktı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, yaptıkları denetimde işçi servisi taşıyan bir servis aracının şoförü alkollü çıktı.


Sera işçilerini taşıyan servislere yapılan operasyonda, sera işçilerini taşıyan şoför H.T.'nin alkollü olduğu tespit edildi.


Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri Sandıklı Hocalar Karayolunda sabahın erken saatlerinde yapılan işçi servisi kontrolünde 19 sera işçisini taşıyan bir servis aracını durdurdu. Durdurulan servis şoförü H.T.'nin 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şoför H.T. hakkında yaklaşık 1 yıl önce de alkolden işlem yapılması nedeniyle jandarma trafik ekiplerince şoförün sürücü belgesinin 2 yıl süre ile geçici geri alınarak faaliyette men edildiği belirlendi. Şoföre alkollü iken araç kullanmak ve fenni muayeneden dolayı bin 491 TL trafik cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Jandarma, Afyon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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