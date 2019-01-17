İşçi Servisi, Buzlanma Nedeniyle Kayan Tır'a Çarptı: 5 Yaralı
1 saat önce
KARAMAN'dan Konya'nın Ereğli ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapatan TIR'a çarptı.
KARAMAN'dan Konya
'nın Ereğli
ilçesine işçi taşıyan otobüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapatan TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü ve 4 işçi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Ereğli - Ayrancı
karayolunun Şehitlik Ormanı yakınında meydana geldi. Mesut Bilgiç (32) yönetimindeki 33 CPP 87 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kaydı ve yolu kapattı. Karaman
'da bir bisküvi fabrikasında çalışan işçileri mesai bitiminin ardından Ereğli ilçesine taşıyan Murat Akbaş
(40) yönetimindeki 70 FU 662 plakalı otobüs de bu sırada yolu kapatan TIR'a çarptı. Kazada otobüs şoförü Akbaş ile 4 işçi yaralandı. TIR şoförü Bilgiç ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı 5 kişi ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Akbaş'ın ayaklarında kırıklar oluştuğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - Ereğli
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:36 Kaynak: DHA
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