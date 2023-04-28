İşçi servisi çocuğa çarptı: Ağır yaralı - Son Dakika
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İşçi servisi çocuğa çarptı: Ağır yaralı

28.04.2023 17:06

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçi servisi, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Çocuk ağır yaralandı ve kafatasında çatlak, kalça kemiğinde kırık tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçi servisi karşı yola geçen çocuğa böyle çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde koşarak karşıdan karşıya geçerken işçi servisinin çarptığı 11 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Yeşiltepe Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde meydana geldi. 11 yaşındaki İ.Y., Yeşiltepe tarafından Sağlık Mahallesi tarafına koşarak karşıdan karşıya geçtiği sırada Çorlu istikametinden Marmaracık Mahallesi istikametine seyreden işçi servisinin çarpması sonucu yere savruldu.

Ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafatasında çatlak ve kalça kemiğinde kırık olduğu tespit edilen İ.Y.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi çocuğa çarptı: Ağır yaralı - Son Dakika


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