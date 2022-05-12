İŞÇİ SERVİSİ DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ 7'Sİ AĞIR 30 YARALI - Son Dakika
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İŞÇİ SERVİSİ DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ 7'Sİ AĞIR 30 YARALI

12.05.2022 10:49

Manisa-Turgutlu karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir fabrikaya işçi taşıyan otobüs, demir yüklü kamyona arkadan çarptı.

Manisa- Turgutlu karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir fabrikaya işçi taşıyan otobüs, demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 kişi öldü 7'si ağır 30 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Manisa Organize Sanayi Bölgesine seyir halinde olan ve bir fabrikaya işçi taşıdığı öğrenilen otobüs, Manisa- Turgutlu karayolu Nif Çayı mevkiinde demir yüklü kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 7'si ağır 30 kişi de yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere yönlendirilirken, otobüste sıkışan işçiler Arama, kurtarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Kazada otobüsün çarptığı kamyonun sürücüsü de ağır yaralandı. Kazaya karışan otobüsün, Manisa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın işçi otobüsü olduğu belirlendi.

İŞÇİ SERVİSİ DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ 7'Sİ AĞIR 30 YARALI
İŞÇİ SERVİSİ DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ 7'Sİ AĞIR 30 YARALI
İŞÇİ SERVİSİ DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ 7'Sİ AĞIR 30 YARALI
İŞÇİ SERVİSİ DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ 7'Sİ AĞIR 30 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İŞÇİ SERVİSİ DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ 7'Sİ AĞIR 30 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞÇİ SERVİSİ DEMİR YÜKLÜ KAMYONA ÇARPTI 1 ÖLÜ 7'Sİ AĞIR 30 YARALI - Son Dakika
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