İşçi servisi devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen işçi servisindeki 1 kişi yaralandı.

İşçi servisi devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen işçi servisindeki 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kazada Baattin Özdek idaresindeki 46 E 1283 plakalı işçi servisi, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, refüjdeki beton elektrik direğine çarptıktan sonra yola devrildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 26 yaşındaki Nurullah Kala yaralandı. Yaralı, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi burada süren Kala'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:43:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşçi servisi devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]