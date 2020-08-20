İşçi servisi devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi devrildi: 10 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan Mehmet Maskar'ın kullandığı 59 S 9289 plakalı midibüs, Çorlu - Ergene yolu Çırak Bayırı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak devrildi. Kazada devrilmenin etkisiyle yol kenarındaki elektrik direğine de çarpan araçta bulunan 14 işçiden, 10'u yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda bir süre aksama yaşandı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:36

Kaynak: AA

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