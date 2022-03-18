İşçi servisi devrildi, 16 madenci ölümden döndü - Son Dakika
Üye Girişi

İşçi servisi devrildi, 16 madenci ölümden döndü

18.03.2022 17:56
İşçi servisi devrildi, 16 madenci ölümden döndü

Zonguldak'ta 16 madenci, bindiklerin servisin kaza yapması sonucunda ölümden döndü.

Zonguldak'ta 16 madenci, bindiklerin servisin kaza yapması sonucunda ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan 16 madencinin bindiği 67 ZK 319 plakalı işçi servisi, yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen araçtaki madenciler, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi Zonguldak'ta 16 madenci, bindiklerin servisin kaza yapması sonucunda ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan 16 madencinin bindiği 67 ZK 319 plakalı işçi servisi, yoğun kar yağışı nedeniyle kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Devrilen araçtaki madenciler, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

(Emre Can Bayram/ İHA)

İşçi servisi devrildi, 16 madenci ölümden döndü

YORUMLAR
500
Seyir halindeki işçi servisine taşlı saldırı Seyir halindeki işçi servisine taşlı saldırı Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İşçi servisi devrildi, 16 madenci ölümden döndü - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Kocasına sinirlenip bebeğine şırınga ile çamaşır suyu içiren anne mahkeme tarafından tutuklandı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
17:30 ABD'de polislere bıçakla saldıran kadın, ateş edilerek etkisiz hale getirildi
17:20 İki liderin diyaloğu dikkat çekti! Güney Kore Başbakanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın el işareti ile kürsüye çıktı
16:41 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede
16:40 Bolu Dağı TEM Otoyolu, zincirleme trafik kazası nedeniyle trafiğe kapandı!
14:56 Birleşmiş Milletler paylaştı: Ukrayna'da gıda tedarik zinciri çökmek üzere
16:00 Avrupa Ligi eşleşmeleri netleşti! Barcelona'nın çektiği takım Galatasaraylıları yıktı
15:52 Yok böyle bir aşk: Düğün tarihini ertelememek için, çok istediği başrolü reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 18:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: İşçi servisi devrildi, 16 madenci ölümden döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement