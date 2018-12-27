Son Dakika Haberleri: İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı (2)

İşçi Servisi Devrildi: 16 Yaralı (2)

18 dakika önce

Elazığ'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Elazığ'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kambay yönetimindeki 06 FY 1330 plakalı işçileri taşıyan özel bir firmaya ait midibüs, Elazığ-Malatya kara yolunun 15. kilometresinde devrildi.

Kazada, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:00 Kaynak: AA

Malatya, İşçi, Elazığ, Güncel
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