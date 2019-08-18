İşçi servisi devrildi: 16 yaralı
1 saat önce
Karaman'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 işçi yaralandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:02 Kaynak: AA
'da servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 işçi yaralandı.
Recep Öztürk yönetimindeki 70 HE 278 plakalı servis midibüsü, Karaman-Ereğli kara yolunun 5. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada Karaman Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) faaliyet gösteren bisküvi fabrikasında çalışan 16 işçi yaralandı.
Kent merkezindeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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