Son Dakika Haberleri: İşçi servisi devrildi: 8 yaralı
Son Dakika Güncel İşçi servisi devrildi: 8 yaralı

İşçi servisi devrildi: 8 yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah K'nin kullandığı 41 P 5156 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü, D-100 kara yolu İstanbul istikameti Tavşanlı mevkisinde yaklaşık 7 metre yükselikten yan yola devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İşçi servisi devrildi: 8 yaralı

Kocaeli, Gebze, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnternet üzerinden ineklerini satmak isterken dolandırıldılar
Kayınpeder, torununun gözü önünde gelinini dövdü: Sürükledi, tekme attı, defalarca yumrukladı! PKK'lı teröristlerden orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı: 4 yaralı MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 19:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçi servisi devrildi: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]