Son Dakika Haberleri: İşçi servisi direğe çarptı: 10 yaralı
Son Dakika Güncel İşçi servisi direğe çarptı: 10 yaralı

İşçi servisi direğe çarptı: 10 yaralı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisinin direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

İşçi servisi direğe çarptı: 10 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan işçi servisinin direğine çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kar yönetimindeki 46 S 0771 plakalı işçi servisi Gaziantep yolundan şehir merkezine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje sonra direğeçarptı. Kazada sürücü ile birlikte 10 işçi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüsün çekiciyle yoldan alınmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

(Muhammet Özer/İHA)

Kahramanmaraş, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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