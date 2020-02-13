İşçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

İşçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu

7 saat önce

İşçi servisinin Yıldırım yokuşundan inişi ve kayması İşçi servisinin halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtulması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli mahallesinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayan işçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu.

İşçi servisinin Yıldırım yokuşundan inişi ve kayması

İşçi servisinin halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtulması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli mahallesinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayan işçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu.

İşçi servisi halk otobüsüne çarpmaktan son anda kurtuldu

Kahramanmaraş, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:45 Kaynak: AA
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