İşçi servisi ile hafriyat tırı çapıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te işçi sevisi ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 YS 658 plakalı hafriyat tırı, Gaziantep- Osmaniye kara yolunun 3. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeritteki 27 S 3801 plakalı işçi servisine çarptı.
Kazada iki araçta şarampole devrilirken, sürücüler ile işçi servisindeki 1 kişi yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.