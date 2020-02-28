İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 14 yaralı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 14 yaralı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde işçi servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulans ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre Beyköy Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesinde, Recep Y. idaresindeki işçi servisi, 1. Cadde kavşağında Mehmet C. idaresindeki hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Meydana gelen kazada servis sürücüsü Recep Y., yolcu olarak bulunan A.Y., Y.A., B.Ç., E.G., Ö.K., G.D., C.Z., H.M., T.D., B.K., E.S., T.K., O.K. olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi. Meydana gelen kazada yaralanan 14 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DÜZCE

Beyköy, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:24 Kaynak: İHA
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