Son Dakika Haberleri: - İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

- İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı

1 saat önce

- İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

- İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı
KAYSERİ - Kayseri'de işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 7. cadde üzerinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan 38 P 1747 plakalı minibüs ile 38 ZP 068 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü devrilirken kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken 112 ekipleri de yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Araçlar, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşçi servisi ve kamyonun çarpıştığı feci kaza kamerada
Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:44:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 17 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]