Aydın'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Emirkan Genişyürek'in kullandığı 09 TB 458 plakalı kamyonet, işçi taşıyan Akın Duman idaresindeki 09 P 5227 plakalı minibüsle Erbeyli Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada servis aracı olan minibüsün şoförü Akın Duman ile aynı araçtaki Tamer Altunçkara ve Oğuzhan Sinem yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akın Duman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.