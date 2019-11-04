Son Dakika Haberleri: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
Son Dakika Güncel İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

7 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

L.K. yönetimindeki 60 M 6299 plakalı tekstil işçilerini taşıyan minibüs, Mahmudiye köyü mevkisinde Hüseyin Önder'in (65) kullandığı 60 NU 114 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, hafif yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niksar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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