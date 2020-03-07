İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

42 dakika önce

MERSİN'in Mut ilçesinde, otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu izne gelen Sözleşmeli Er Mehmet Ali Eski (25) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı, System.String[]

MERSİN'in Mut ilçesinde, otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu izne gelen Sözleşmeli Er Mehmet Ali Eski (25) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mut- Silifke Karayolu Köselerli mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'da görev yapan ve memleketine izne gelen Sözleşmeli Er Mehmet Ali Eski'nin kullandığı 33 PFG 80 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve fabrika işçilerini taşıyan Galip Mert yönetimindeki 33 U 8102 plakalı minibüs ile çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.  Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Eski'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste yaralanan 9 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 tartışmalarına noktayı koydu: Artık bizim malımız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Öpüşmeyi ve sarılmayı erteleyelim Abdullah Avcı'nın danışmanı Doğan Ercan: Galatasaray maçından önce Fenerbahçe'yle görüştük Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan olası Marmara depremiyle ilgili korkutan uyarı: Büyük bir kaos olabilir

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 02:42:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]