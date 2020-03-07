İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

38 dakika önce

MERSİN'in Mut İlçesi'nde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, sözleşmeli er Mehmet Ali Eski (25) öldü, 9 kişi yaralandı.

MERSİN'in Mut İlçesi'nde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu, sözleşmeli er Mehmet Ali Eski (25) öldü, 9 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Eski'nin Diyarbakır'da görev yaptığı ve izne geldiği öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Mut- Silifke karayolu Köselerli mevkiinde yaşandı. Diyarbakır'da görev yapan ve memleketine izinli olarak gelen sözleşmeli er Mehmet Ali Eski'nin kullandığı 33 PFG 80 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve fabrika işçilerini taşıyan Galip Mert yönetimindeki 33 U 8102 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eski'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada, minibüste bulunan ve yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılması sonrası yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:04 Kaynak: DHA
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