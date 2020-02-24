İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

6 saat önce

Kaza yeri Kaza yapan araçlar Vatandaşlar ve jandarma Kazayı anlatan vatandaşlar MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Vatandaşlar ve jandarma

Kazayı anlatan vatandaşlar MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:19 Kaynak: AA
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