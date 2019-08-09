Son Dakika Haberleri: İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

1 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı, System.String[]
DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Zeybek kavşağında akşam saatlerine meydana geldi. Yılmaz G. idaresindeki 20 S 0894 plakalı midibüs ile Sevindik Mahallesi Ankara karayolunda seyir halinde olan Fevzi P. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Minibüs devrilirken otomobil bariyerlerden yolun karşı şeridine savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaralıların arasında 3 çocuk, 1 hamilenin bulunduğu 14 kişi hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ
Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
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