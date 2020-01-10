İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı - 1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı - 1 - Son Dakika

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı - 1

6 saat önce

AKSARAY'da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı - 1, System.String[]

AKSARAY'da  işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.40 sıralarında Aksaray- Aratol Mahallesi yolunda meydana geldi.  Bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan minibüs, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken, savrulan minibüs de şarampole devrildi. Kazada her iki araçtan 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Yaralının ambulansa alınması

Olay yerine gelen annenin, otomobil sürücüsünü araması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))


Aksaray, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:40 Kaynak: DHA
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