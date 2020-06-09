İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Nevşehir'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Nevşehir'de işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hacıbektaş ilçesindeki bir fabrikada mesailerini tamamlayan işçileri Gülşehir ilçesine taşıyan Fevzi Ö. yönetimindeki 50 ED 977 plakalı minibüs ile Semih K. idaresindeki 38 ACH 094 plakalı otomobil, Eski Yaylacık köyü yakınlarındaki kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Naciye Ö, Fatma Ö, Belgin E, Kimya T, Ayşegül S, Habibe A, ile Bahar D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu

Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu