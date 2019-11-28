Son Dakika Haberleri: İşçi servisi ile polis aracı çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel İşçi servisi ile polis aracı çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi ile polis aracı çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis ile sivil polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis, 7 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan servis ile sivil polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis, 7 kişi yaralandı.

Fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya idaresindeki 47 S 2192 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, sivil polis aracıyla çarpıştı.

Kazada devrilen minibüsün sürücüsü ile Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü ve Abdullah Yalçınkaya ile 2 polis memuru yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine götürüldü.

İşçi servisi ile polis aracı çarpıştı: 7 yaralı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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