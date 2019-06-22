İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralı
51 dakika önce
İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralıERZURUM - Erzurum'da personel servisi devrildi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralı
ERZURUM - Erzurum
'da personel servisi devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş personel servisi Erzurum Havaalanı
yolu üzerinde ETÜ kavşağında devrildi. Kavşağa girerken karşı yönden gelen kamyonetten kurtarmak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı servis otobüsü kavşakta devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis
kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı.
Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi
Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı
Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!
Erzincan'da şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular