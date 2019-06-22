Son Dakika Haberleri: İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralı
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İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralı

51 dakika önce

İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralıERZURUM - Erzurum'da personel servisi devrildi.

İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralı
ERZURUM - Erzurum'da personel servisi devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Enerji A.Ş personel servisi Erzurum Havaalanı yolu üzerinde ETÜ kavşağında devrildi. Kavşağa girerken karşı yönden gelen kamyonetten kurtarmak için sürücüsünün direksiyonu kırdığı servis otobüsü kavşakta devrildi. Kazada sürücü ile birlikte 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Polis kaza sonrası olay yerinde inceleme yaptı.
İşçi servisi kavşakta devrildi: 4 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:31 Kaynak: İHA
Erzurum, 3. Sayfa
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