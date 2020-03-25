İşçi servisi kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde işçi servisinin yaptığı kazada 1 işçi hayatını kaybederken, 7 işçi ise yaralandı.

Kaza, Karapürçek ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Marmara Caddesi Kaymakamlık mevkinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Recep S., idaresindeki 54 S 1304 plakalı servis midibüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaşanan kazada araç içinde bulunan işçiler yola savruldu. Midibüsün önünde bulunan ve yola savrulan Sedat Kaya'nın üzerine aydınlatma direği devrildi. Kazada fabrikaya sabah mesaisine gittiği öğrenilen Cengiz G., Fatih Y., Ethem T., Fethi K., Barış K., Fatih B.Ö., ve şoför Recep S., yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan ve hastaneye gönderilen Sedat Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Akyazı SEDAŞ arıza ekipleri olay yerine kısa sürede gelerek kopan elektrik tellerine müdahale ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ali Yıldırım/İHA)