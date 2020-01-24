İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı

15 dakika önce

Manisa'da işçileri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı, System.String[]

Manisa'da işçileri taşıyan servis aracının karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İzmir - Ankara Karayolu Bağyurdu kavşağı yakınlarında M.A. (40) idaresindeki 45 J 6319 plakalı servis aracına plakası öğrenilemeyen E. G.(46) idaresindeki kamyon arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servis aracıda, A.N. idaresindeki 35 PPJ 57 plakalı tıra çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.


Kazada Ş.G. (36), V.Ç. (49), N.K. (48), M.Ş. (52), E.G.(48), S.K.(30), A.T. (64) M.A.(40), A.G (18), B. D yaralandı. Yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi ve Özel Egeumut hastanesinde tedavi altına alındı. - MANİSA

Manisa, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kız çocuğunu kaçıran uzman çavuş, linç girişiminden havaya ateş açarak kurtuldu
Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak 'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:45:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İşçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]