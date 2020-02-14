İşçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İşçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı

7 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde tekstil personellerini taşıyan servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

İşçi servisi kaza yaptı: 12 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde tekstil personellerini taşıyan servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Saca Mahallesi Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa'ya tekstil personellerini taşıyan 52 AAP 388 plakalı servis aracı, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada servis aracında bulunan S.S. (41), C.L. (34), F.Z. (36), O.A. (30), F.E. (25), K.T. (40), F.T., E.T., E.O., E.A., A.A., C.O. yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hamza Alp/İHA)

Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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