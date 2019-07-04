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İşçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı

1 saat önce

İşçi servisi kaza yaptı: 14 yaralıANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı.

İşçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Olayda 2'si ağır 14 işçi yaralandı.
Başkentte akşam saatlerinde iş çıkışı servis aracı kaza yaptı. Özel bir şirkete ait 06 BJF 979 plakalı personel aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs devrilerek yolun kenarına sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine UMKE ekipleri de sevk edildi. Kazada 2 kişinin ağır yaralı olduğu toplamda 14 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Kaza sonrasında karayolu üzerinde uzun trafik kuyrukları oluştu. Trafik polisleri akışı kontrollü şekilde sağladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İşçi servisi kaza yaptı: 14 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:06 Kaynak: İHA
Etimesgut, İşçi, 3. Sayfa
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