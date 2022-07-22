Kaza, Edirne yolu Marmaracık Mahallesi girişindeki ışıklı dönel kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadan aldığı 15 işçiyi bırakmak için Çorlu istikametine doğru yola çıkan Ramiz A. idaresindeki servis minibüsü, frenlerinin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan 13 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla ve özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Marmaracık, Tekirdağ, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İşçi servisi kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 13 yaralı - Son Dakika

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