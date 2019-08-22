Son Dakika Haberleri: İşçi servisi otomobile çarptı: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İşçi servisi otomobile çarptı: 6 yaralı

1 saat önce

Kayseri'de işçi servisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İşçi servisi otomobile çarptı: 6 yaralı, System.String[]

Kayseri'de işçi servisinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.


Kaza, Sivas bulvarı Cırgalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BEE 550 plakalı işçi servisi, 38 ACH 174 plakalı otomobile çarptı. Kazada, servis içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar, ilk tedavilerinin ardından yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) İstanbul'da feci kaza kamerada
Polis memurunun cenaze töreninde duygulandıran an: "Baba bizi bırakma" Muğla'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 17:56:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçi servisi otomobile çarptı: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]