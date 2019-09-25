İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1)
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MALATYA'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:02 Kaynak: DHA
MALATYA'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemeleri göre 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Malatya - Kayseri karayolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İşten çıkan işçileri taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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