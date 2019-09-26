Son Dakika Haberleri: İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

1 saat önce

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1)MALATYA'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (1)

MALATYA'da işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemeleri göre 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Malatya - Kayseri karayolu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İşten çıkan işçileri taşıyan servis minibüsü, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) -

İşçi servisi otomobille çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:13 Kaynak: DHA
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