İşçi servisi seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 12 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 12 yaralı

24 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan servis minibüsünün seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

İşçi servisi seyir halindeki kamyona arkadan çarptı: 12 yaralı, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan servis minibüsünün seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bayraklı ilçesi Laka Deresi Köprüsü yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Vardiya değişimi nedeniyle evlerine gitmek üzere işçileri taşıyan Hasan Demiral (28) idaresindeki 35 ES 53543 plakalı minibüs seyir halinde ilerliyordu. Çevre yolu istikametindeki minibüs, yine aynı yolda seyir halinde olan 42 Y 7884 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada adeta can pazarı yaşandı. Olay sonrası bölgeye ambulanslar, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada şoför dahil servis minibüsündeki 11 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Bayraklı, İzmir, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:01 Kaynak: İHA
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