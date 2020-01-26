İşçi servisi takla attı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisi takla attı: 11 yaralı - Son Dakika

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

6 saat önce

Bodrum'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı, System.String[]

Bodrum'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.


Göltürkbükü Mahallesindeki bir otel temizlik işçilerini taşıyan Mehmet K. idaresindeki 48 S 3582 plakalı servis minibüsü, Torba istikametinden Gündoğan istikametine doğru seyir halindeyken Bülent Ecevit Caddesi üzerinde kontrolden çıktı. Yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği değerlendirilen servis aracı yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan işçilerden, Dilek Artok, Fatma Çiftçi, Duygu Yalçın, Zemreta Arpacı, Derya Erdoğan, Tevrat Erdoğan, Sevda Çelik, Ali Can Duraner, Emrah Bülbül, Aycan Arpacı ve Semanur Çelik yaralandı.


Olay yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi tarafından alınan yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi ve ilçedeki diğer özel hastanelere sevk edildi. Alına ilk bilgilere göre kazazedelerin hayati tehlikeleri olmadığı bildirildi.


Kazayı soruşturan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şoför Mehmet K.'yu gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Bodrum, Sabah, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:43 Kaynak: İHA
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