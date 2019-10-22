Son Dakika Haberleri: İşçi servisi takla attı: 23 yaralı
Son Dakika Güncel İşçi servisi takla attı: 23 yaralı

İşçi servisi takla attı: 23 yaralı

55 dakika önce

Kayseri'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan işçi servisinin takla atması sonucunda 23 kişi yaralandı.

İşçi servisi takla attı: 23 yaralı, System.String[]

Kayseri'de, direksiyon hakimiyeti kaybolan işçi servisinin takla atması sonucunda 23 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Altınoğluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı'nda meydana gelen kazada H.A.'nın kullandığı 38 P 0523 plakalı servis aracı, rampadan inişte direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda takla attı. Meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda 112, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza olmaması için önlem alırken, yan yatan servis aracından çıkarılan yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada şoför dahil 23 kişi yaralanırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kazayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

(Turan Bulut/İHA)

Melikgazi, Kayseri, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerin güvenli bölgeden çekilme işlemi sürüyor
Erdoğan-Putin görüşmesinde dikkat çeken harita detayı Görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı tutuklandı Batı'nın yeni oyunu! YPG'li teröristler bilgisayar oyununda savaşçı olarak gösteriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 18:16:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşçi servisi takla attı: 23 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]