İşçi servisi, taksiyle çarpıştı : 16 yaralı - Son Dakika

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Güldere köyündeki rüzgar enerji santraline işçi taşıyan Recep Yavuz yönetimindeki 70 FP 615 midibüs, kavşakta Ahmet Balasar yönetimindeki 70 T 0132 plakalı taksiyle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, midibüs sürücüsü Recep Yavuz ile araçtaki 15 işçi yaralandı.Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

KARAMAN'da işçileri taşıyan midibüs, kavşakta taksiyle çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada, midibüsün sürücüsü ile 15 işçi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım

Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam

Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak