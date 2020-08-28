İşçi servisi TIR'la çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

KARAMAN'da bisküvi fabrikası işçilerinin taşındığı servis otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Karaman Organize Sanayi Bölgesi 5'inci caddede meydana geldi. Mehmet Cuma Doğan yönetimindeki 20 ACM 709 plakalı bisküvi fabrikasına ait servis otobüsü, mesaisi biten işçileri alarak fabrikadan ayrıldı. Fabrikadan çıkan işçi servisi 5'inci caddede Tuncer Aşan'ın kullandığı 61 K 2222 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan işçi servis, yol ortasına devrildi. Kazada işçi servisinde bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRFALI