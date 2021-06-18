Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücüler ve yaralı 6 kişi ambulansla Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 S 3017 plakalı servis minibüsü ile 39 BA 498 plakalı otomobil Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bulvarı üzerinde çarpıştı.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › İşçi servisi ve otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı

AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir

Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti

Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti

Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı

İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah

Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar