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İşçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü - Son Dakika

İşçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü

07.01.2022 20:10

İşçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü Park halindeki tıra arkadan çarpan tır, alev alev yandı Beylikdüzü'nde işçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra arkadan çarpan bir başka tır, alev alev yandı.

İşçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü

Park halindeki tıra arkadan çarpan tır, alev alev yandı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde işçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra arkadan çarpan bir başka tır, alev alev yandı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, alev topuna dönen tır itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Ambarlı Liman Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ambarlı Liman istikametine doğru ilerleyen tır iddiaya göre kendisini sıkıştıran işçi servisine çarpmamak için park halindeki 34 GV 0116 plakalı bir başka tıra arkadan çarptı. Kazanın hemen ardından arkadan çarpan tır bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Sürücü kendisini güçlükle tırdan aşağıya atarken, sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen tır, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olay nedeniyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İşçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü
İşçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü
İşçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Beylikdüzü, İtfaiye, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşçi servisine çarpmamak için park halindeki tıra çarptı, alev topuna döndü - Son Dakika
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