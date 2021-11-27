İşçi servisinin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

İşçi servisinin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde işçi servisinin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 80 M 6188 minibüs bulvar üzerinde seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen B.K. idaresindeki 79 AB 189 plakalı motosiklete dönüş yapacağı sırada çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet paramparça olurken sürücü B.K. ise ağır yaralandı. Servisteki işçilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü B.K. ambulansla Düziçi Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.