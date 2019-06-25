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İşçi servisinin devrilme anı servis kamerasına yansıdı

1 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan midibüsü, başka bir minibüsün sıkıştırması sonucu şarampole devrilen servis midibüsündeki yolcuların yaşadığı dehşet, saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

İşçi servisinin devrilme anı servis kamerasına yansıdı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde fabrikaya işçi taşıyan midibüsü, başka bir minibüsün sıkıştırması sonucu şarampole devrilen servis midibüsündeki yolcuların yaşadığı dehşet, saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, Erenler İlçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı'da faaliyet gösteren bir fabrikanın işçilerini taşıyan A.P., yönetimindeki 54 S 0716 plakalı servis midibüsü, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren minibüsün sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası araçta yangın çıktı. Devrilen midibüsteki işçiler camları kırarak kendilerini dışarı attı. 4 kişinin yaralandığı kazada midibüste çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, şarampole devrilen midibüsteki yolcuların yaşadığı dehşet anları, saniye saniye midibüsün kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir minibüsün kontrolsüz şekilde iş servisinin önüne geçerek sıkıştırdığı, servis midibüsünün şoförünün minibüse çarpmamak için yolun dışına çıktığı, ardından da midibüsün devrildiği yer alıyor. Midibüsün devrilmesiyle sürücü ve yolcular araçta savruluyor. Büyük paniğin yaşandığı araçta yolcular camı kırmak için uzun süre mücadele ediyor. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:49 Kaynak: İHA
Sakarya, Erenler, İşçi, 3. Sayfa
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