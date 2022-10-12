İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

12.10.2022 09:36

Adana'da fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Adana'da fabrika işçilerini taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Ercan A'nın kullandığı 01 S 2536 plakalı servis minibüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nu merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne bağlayan yolda kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Kazada araçta bulunan 15 kişi yaralandı, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Ercan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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