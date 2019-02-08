Son Dakika Haberleri: İşçi Servisinin Motor Kısmına Giren Kediyi İtfaiye Kurtardı

İşçi Servisinin Motor Kısmına Giren Kediyi İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

İşçi servisinin motor kısmına giren kediyi itfaiye kurtardıKOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çabası ile çıkartılabildi.

İşçi servisinin motor kısmına giren kediyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde işçi servisinin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çabası ile çıkartılabildi.
Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İhsan Manis, idaresindeki 41 P 9859 plakalı servis minibüsü ile bir fabrikada çalışan işçileri evlerinden almaya giderken aracın motor kısmında gelen sesleri fark etti. Aracını durduran sürücü Manis, motor kısmında bir kedinin olduğunu anlayınca durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi girdiği erden çıkartmak için çalışma başlattı.
Tazyikli su ile kedinin korkmasına sebep olup motor kısmından çıkmasını sağlamak isteyen ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çabasının ardından aracın motor kısmında çıkan kedi koşarak bölgeden uzaklaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:36 Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, İşçi, İtfaiye, 3. Sayfa
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