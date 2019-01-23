Son Dakika Haberleri: İşçi Servisiyle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 25 Yaralı

İşçi Servisiyle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 25 Yaralı

31 dakika önce

Balıkesir'in Balya ilçesinde, maden ocağı işçilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

İşçi Servisiyle Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 25 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Balya ilçesinde, maden ocağı işçilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki özel bir maden ocağındaki vardiyası biten işçileri taşıyan servis minibüsü, maden sahasında çalışan bir kamyonla çarpıştı.

Bölgeye jandarma ve çok sayıda 112 acil servis ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan 26 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Akbaş, hastaneye götürülürken ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:58 Kaynak: AA

Balya, Balıkesir, İşçi, Güncel
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